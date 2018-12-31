Геймер превратил PlayStation 4 Pro в настоящее произведение искусства: видео

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PlayStation 4 Pro
PlayStation 4 Pro / Фото из свободных источников

Принято считать, что у геймеров нет больше хобби, кроме как играть в очередной шутер, развалившись на диване. Однако один из пользователей доказал, что геймеры могут иметь довольно художественные увлечения.

Об этом сообщает 4PDA.

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У пользователя Mako Mod необычное увлечение: он берет обычные консоли и превращает их в произведения искусства. Одно из последних творений дизайнера – это PS4 Pro, оформленная в духе Marvel's Spider-Man. Устройство находится в полностью рабочем состоянии, но при этом совсем не похоже на приставку – это, скорее, фигурка вроде тех, что любят собирать коллекционеры.

Эксклюзивная PlayStation 4 Pro в стиле Marvel's Spider-Man – смотрите видео

Для необычного экспоната геймер создал более 1500 миниатюрных кирпичей и вручную раскрасил все детали. Результат труда выставили на Ebay, и в итоге товар нашел своего хозяина: необычная PlayStation ушла с аукциона за 2247 долларов (около 61500 гривен).

Отметим, это далеко не первое творение Mako Mod. На YouTube-канале умельца можно найти массу видео, в которых геймер делится своими работами. Nintendo Switch его стараниями превратилась в дань уважения The Legend of Zelda, а классическая PlayStation – в BB-8 из "Звездных войн".

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Теги: Техно Игры PlayStation Sony Гаджеты
Источник: Техно
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