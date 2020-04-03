Геймер прошел DOOM Eternal ногами: невероятная история
Некоторые геймеры известны своей страстью к прохождению сложных игр необычными способами, а вот другим пользователям приходится играть необычным способом, потому что это единственный выход. Недавно геймер с инвалидностью прошел хардкорную DOOM Eternal и сделал это ногами.
История геймера
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Игрок по имени Кори Макки опубликовал на Facebook подробности прохождения DOOM Eternal. Примечательна история тем, что геймер лишен одной руки: он играет ногами на Xbox Adaptive Controller и помогает себе второй рукой на геймпаде.
Однако это не помешало коре пройти DOOM Eternal на уровне сложности "сделай мне больно". Да, это не самый хардкорный режим из тех, что может предложить зубодробительный шутер, но и он способен доставить множество неудобств. Теперь Кори играет в DOOM Eternal на самой высокой сложности "Кошмар".
Я играю на "Кошмар", и ... о мой бог. Это займет некоторое время, но я просто обязан сделать это. Просто ради эксперимента. Я хочу быть первым одноруким парнем, которому "Кошмар" оказался по зубам,
– написал Кори.
Реакция создателей игры
Достижения Коре Макки отметил сам креативный директор DOOM Eternal Хьюго Мартина. Он был немногословен, но очень емко выразил свои эмоции и похвалил геймера.
Сэр, должен вам сообщить, что вы настоящий ПАЛАЧ! РЕСПЕКТ!
– написал Мартина.
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