Геймер прошел игру DOOM Eternal всего за полчаса: детали и видео
Кровавый шутер DOOM Eternal вышел уже более двух недель назад, и все фанаты серии уже, наверное, успели дойти до финальных титров игры. Однако некоторым обычного прохождения мало: геймеры-энтузиасты придумывают оригинальные челлендж и пытаются пробежать экшн различными нестандартными способами. Один из таких пользователей прошел игру за полчаса.
Детали о первом рекорд геймера
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Прошлый рекорд скоростного прохождения DOOM Eternal от спидранера Distortion2 составлял 57 минут и 48 секунд. Для достижения такого результата умелец использовал известный баг со взлетом в небо персонажа. Этот глюк позволяет стремительно перемещаться с места на место, что значительно упрощает прохождение.
Новое достижение
Геймер заверил, что первый рекорд был только пробой пера и вскоре он будет побит. Так и получилось: новый забег в Eternal занял у Distortion2 всего лишь 30 минут 49 секунд. Скорее всего, и этот результат не станет финальным – каждый день игру проходят немного быстрее.
Прохождение DOOM Eternal – смотрите видео
Что известно о DOOM Eternal
Напомним, что релиз DOOM Eternal на PC, PlayStation 4 и Xbox One состоялся 20 марта 2020 года. Игра получила множество положительных отзывов от критиков и геймеров, хотя некоторые все же пожурили разработчиков за отсутствие некоторых вещей: новинке якобы остро не хватает собранности и целостности оригинала 2016 года. В течение года Eternal переберется на консоль Nintendo Switch.
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