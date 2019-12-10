Геймер случайно сыграл в неанонсированный режим в игре Call of Duty: Modern Warfare

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Call of Duty: Modern Warfare получит режим "королевской битвы" / Фото из открытых источников

Прошло несколько лет после триумфа игры PlayerUnknown's Battlegrounds, однако жанр "королевской битвы" до сих пор остается популярным среди пользователей. По слухам, этот жанр не обойдет стороной и недавно анонсированный проект Call of Duty: Modern Warfare. Более того, некоторые пользователи случайно уже попробовали сыграть в этом режиме.

Что произошло

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На днях на Reddit появилось интересное видео. Из-за странного бага геймер застрял в воздухе во время высадки на кооперативном задании и каким-то чудом под ним оказалась гигантская карта.

В игре (официально) она недоступна – это навело публику на мысль, что парашютисту открылась пока еще не анонсированная "королевская битва" Modern Warfare. Пользуясь случаем, он записал ролик-превью.

"Королевская битва" в игре Call of Duty: Modern Warfare – смотрите видео

Video of Full Battle ROYALE Map from r/modernwarfare

Слухи о режиме "королевской битвы"

Слухи о возможном появлении в шутере нового режима появились еще в ноябре: датамайнеры нашли в файлах игры упоминания BR, описания формата Battle Royale и указания на лимит пользователей (200 человек).

Согласно утечке, разработкой занимается студия Raven Software (Heretic, Hexen, Singularity, Call of Duty: Modern Warfare Remastered), а выпустят проект в 2020 году, в формате free-to-play. Студия Activision относительно нового режима молчит.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Игры
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