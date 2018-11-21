Геймерские кресла Noblechairs поступили в продажу в Украине

52 Читати новину українською
Кресла Noblechairs можно купить в Украине
Кресла Noblechairs можно купить в Украине / Фото из открытых источников

В Украине стартуют продажи игровых кресел премиум-и бизнес-класса немецкого производителя Noblechairs. На украинском рынке эти кресла будут продавать компания "MTI IT-дистрибуция".

Об этом сообщает itnews.com.ua.

Геймерские кресла Noblechairs дизайном похожи на популярные гоночные болиды. Это эргономичные модели, выполненные из эксклюзивных материалов.

Читайте также: Microsoft выпустит новую игровую приставку

Кроме того, кресла оснащены расширенными функциями регулировки угла наклона спинки, подлокотников и подголовника. Можно выбрать модель с обивкой из натуральной кожи.

Пользователи получат гарантию один год на эксплуатацию этих кресел.

Геймерські крісла Noblechairs

Геймерские кресла Noblechairs

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Игры
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
20 ноября 09:03 Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
278
Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
19 ноября 21:09 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
3151
Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
19 ноября 16:02 Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
206
Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
19 ноября 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3061
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
18 ноября 20:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 693
Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
17 ноября 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
Ірина Полицька 1557
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук