Геймерские кресла Noblechairs поступили в продажу в Украине

В Украине стартуют продажи игровых кресел премиум-и бизнес-класса немецкого производителя Noblechairs. На украинском рынке эти кресла будут продавать компания "MTI IT-дистрибуция".

Об этом сообщает itnews.com.ua.

Геймерские кресла Noblechairs дизайном похожи на популярные гоночные болиды. Это эргономичные модели, выполненные из эксклюзивных материалов.

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Кроме того, кресла оснащены расширенными функциями регулировки угла наклона спинки, подлокотников и подголовника. Можно выбрать модель с обивкой из натуральной кожи.

Пользователи получат гарантию один год на эксплуатацию этих кресел.

Геймерские кресла Noblechairs

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