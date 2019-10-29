Геймеры обнаружили неожиданный запрет в игре The Outer Worlds

Пользователи часто придумывают себе не только интересные ники, но иногда и оскорбительные. Поэтому авторы онлайн-игр часто ставят различные ограничения: никакого мата, никаких намеков на неприличия. Разработчики одиночных игр к таким методам не прибегают, однако бывают и исключения.

Что произошло? Игру The Outer Worlds уже успели записать в список удачных релизов компании. Геймеры изучают новинку на предмет секретов – и уже нашли неожиданный запрет в генераторе персонажа, сообщает Twisted Voxel.

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Касается он имени главного героя – записать туда что угодно не получится: разработчики составили длинный список стоп-слов, которые, как утверждается, "уже заняты".

Трейлер игры The Outer Worlds – смотрите видео

Что за слова? Как правило, бранные, причем на разных языках. Многие из них достаточно очевидны, но попадаются и довольно странные примеры – например, gogol. Также там можно встретить такие "запрещенные ники":

bla

zlo

bzykanko

cycata

dupcia

gangbang

Hitler

homosexual

jebaka

kitajec

lach

lesba

Особенно интересные уже успели поэкспериментировать и путем исследований выяснить, как нельзя называть своего аватара в The Outer Worlds. Полный список можно почитать здесь.

Предупреждаем: он только для взрослых!

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