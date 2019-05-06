Геймеры обвинили Blizzard в шпионаже: детали

В этом году компания Blizzard проведет мероприятие BlizzCon, на котором анонсирует свои новые проекты. Хотя событие еще не началось, оно уже успело наделать шуму в сообществе геймеров: они убеждены, что издатель игр за ними следит.

Что случилось? Судя по информации ресурса Reddit, еще в конце марта Blizzard сообщила, что билеты на BlizzCon 2019 будут продаваться на платформе AXS, а желающим попасть на фестиваль нужно установить на смартфон специальное приложение.

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Реакция геймеров. Сперва геймеров возмутил сам факт необходимости мобильных: в 2018 году корпорация уже обожглась из-за скандала с Diablo Immortal и неосторожной фразы "У вас что, телефонов нет?". Но это было только началом.

Анонс BlizzCon 2018 – смотрите видео

Как следует изучив приложение AXS, пользователь DeathKoil пришел к выводу, что программа требует доступ к подозрительно большому количеству данных и функций. Контакты, местоположение, камера, список подключений Wi-Fi, платежные данные, номер телефона и адрес. И этим владельцы программного обеспечения, судя по всему, делятся с третьими лицами – якобы на благо потребителей.

Геймеры обвиняют Blizzard в попытке нажиться на своих поклонниках, ведь подобные данные стоят огромных денег. Публика призывает бойкотировать BlizzCon.

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Реакция компании. Сама компания, несмотря на столь горячие обсуждения в сети, пока никак не прокомментировала свой выбор и решение воспользоваться услугами AXS.

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