Геймеры получили возможность сыграть в классическую Minecraft

Уже вскоре культовой игре Minecraft исполнится 10 лет и в честь этого события авторы игры приготовили пользователям особый подарок. Создатели хита решили выложить в общий доступ самую старую версию своего детища.

Minecraft не всегда была игрой Microsoft. Как сообщает The Verge, под крылом Microsoft песочница разрослась до значительных размеров, обзавелась версиями для огромного числа различных платформ и стала той самой игрой, которую либо обожают, либо ненавидят.

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Однако до этого Minecraft была камерным проектом тогда еще инди-коллектива Mojang AB. Преданные фанаты наверняка прекрасно помнят, как тайтл выглядел 10 лет назад, а специально для тех, кто забыл или вовсе не застал хит на заре его существования, авторы приготовили сюрприз.



Скриншот из игры Minecraft Classic

Что можно увидеть в проекте. Minecraft Classic доступна по этой ссылке. Сыграть в браузере можно совершенно бесплатно. Разработчики, правда, предупреждают, что в классической версии сохранены все баги и проблемы оригинала, а набор блоков ограничен всего 32 вариантами.

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