Геймеры помогут бороться с коронавирусом: ученые предложили вариант

У геймеров появилась очередная возможность доказать, что увлечение видеоиграми может приносить пользу обществу. Создатели научной головоломки Foldit из Университета Вашингтона добавили в игру задание, связанное с коронавирусом. Лучшие решения будут проверять ученые – возможно, результаты тестов позволят быстрее изобрести вакцину.

По словам разработчиков Foldit, в основе новой головоломки лежит модель одного из белков на поверхности коронавируса, которую ученые составили совсем недавно. Именно этот элемент позволяет COVID-19 заражать клетки человека.

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Какая задача стоит перед геймерами

Игрокам предложили разработать протеины, которые могли бы обезвредить вирус и предотвратить его дальнейшее распространение в организме.

Подробнее о том, что нужно делать:

Что известно о Foldit? Ученые Университета Вашингтона выпустили игру еще в 2008 году. Главная цель игрока в каждой головоломке – поиск трехмерной структуры определенного белка с самым низким уровнем свободной энергии. Результаты пользователей анализируют на суперкомпьютере: если разработка выглядит многообещающе, ее проверяют в лабораторных условиях.

Что важно знать о коронавирусе Covid-19

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, в США и ряд стран Европы. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия (северные регионы). Там болезнь обнаружили у 2 036 человек, а умерли от нее 52 больных. На территории Украины зафиксирован пока единственный случай заражения опасным вирусом из Китая, еще трое людей потенциально могут быть больными.

Covid‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 3 129 человек, всего заболели 92 156 человек (данные по состоянию на день 3 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 48 166 человек выздоровели от коронавируса.



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