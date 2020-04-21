Геймеры собрали 400 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом
Каждый борется с пандемией COVID-19 как может. Врачи, например, не зная сна, лечат больных. А что могут сделать игроки? Как оказалось, очень много. Организаторы благотворительного марафона спидраннеров Corona Relief Done Quick накануне отчитались об успехах инициативы. Мастерам скоростных прохождений удалось собрать значительную сумму в 400 тысяч долларов.
Марафон проходил с 17-го по 19 апреля. Разумеется, все игры проводились онлайн, а все донаты с трансляций собирались в общий фонд. Об этом сообщили организаторы Corona Relief Done Quick в твиттере.
Не пропустите Динамическая Just Cause 4 и приключенческую Wheels of Aurelia раздают бесплатно и навсегда
Как проходило мероприятие
В рамках ивента его участники стремительно прошли всех боссов в Dark Souls, расправились с mirror's Edge за полчаса и устроили забег в Halo: Combat Evolved на самом высоком уровне сложности, а также одолели еще ряд тайтлов. На все это можно посмотреть в видеозаписи трансляции на Twitch. Собранные 400 тысяч долларов направили в организацию Direct Relief.
Что за организация
Занимается этот благотворительный фонд снабжением населения и специальных учреждений всем необходимым: масками, перчатками, халатами, дезинфицирующими средствами и другими нужными вещами. Также Direct Relief помогает мелким общественным клиникам закупать лекарства для нуждающихся.
Следует отметить, что 400 тысяч долларов – далеко не рекордная сумма для спидраннеров Games Done Quick. В ходе ежегодного январского марафона AGDQ они собрали целых 3 миллиона долларов.
Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно
Читайте также
-
Российские хакеры атаковали в Чехии больницы, Минздрав и аэропорт, – СМИсегодня , 14:04
-
В бюджетного iPhone SE (2020) может появиться большая Plus-версиясегодня , 09:09
-
Facebook против коронавируса: посты о протестах из-за карантина будут блокироватьсегодня , 15:20
-
Xiaomi отозвала 65-ваттную быструю зарядку из-за серьезной угрозы взломасегодня , 11:08
-
Google призвал остаться дома, чтобы остановить коронавирус: новый дудлсегодня , 10:11
-
Samsung работает над 600-мегапиксельным датчиком камеры, превосходящим человеческий глазсегодня , 13:19