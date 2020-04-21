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Геймеры собрали 400 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

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Иллюстративное фото / Unsplash

Каждый борется с пандемией COVID-19 как может. Врачи, например, не зная сна, лечат больных. А что могут сделать игроки? Как оказалось, очень много. Организаторы благотворительного марафона спидраннеров Corona Relief Done Quick накануне отчитались об успехах инициативы. Мастерам скоростных прохождений удалось собрать значительную сумму в 400 тысяч долларов.

Марафон проходил с 17-го по 19 апреля. Разумеется, все игры проводились онлайн, а все донаты с трансляций собирались в общий фонд. Об этом сообщили организаторы Corona Relief Done Quick в твиттере.

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Как проходило мероприятие

В рамках ивента его участники стремительно прошли всех боссов в Dark Souls, расправились с mirror's Edge за полчаса и устроили забег в Halo: Combat Evolved на самом высоком уровне сложности, а также одолели еще ряд тайтлов. На все это можно посмотреть в видеозаписи трансляции на Twitch. Собранные 400 тысяч долларов направили в организацию Direct Relief.

Что за организация

Занимается этот благотворительный фонд снабжением населения и специальных учреждений всем необходимым: масками, перчатками, халатами, дезинфицирующими средствами и другими нужными вещами. Также Direct Relief помогает мелким общественным клиникам закупать лекарства для нуждающихся.

Следует отметить, что 400 тысяч долларов – далеко не рекордная сумма для спидраннеров Games Done Quick. В ходе ежегодного январского марафона AGDQ они собрали целых 3 миллиона долларов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Техно Техно Игры
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