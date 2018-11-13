Геймпад к приставке PlayStation 5 получит невероятные нововведения

Компания Sony прислала патент в Патентное ведомство США по разработке геймпада DualShock нового поколения. PlayStation 4 получит поддержку контроллера с сенсорной панелью, а новый геймпад в PS 5 и вовсе получит полноценный сенсорный дисплей.

Об этом сообщается на официальном сайте Патентного ведомства США.

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Пока производитель не раскрывает всех деталей о джойстике нового поколения, однако по описаниям новинка будет напоминать уже существующие геймпады Nintendo Wii U и Switch. Таким образом, геймпад в новой игровой консоли Sony окажется абсолютно уникальным, так как до этого момента ни одна полноценная приставка стационарного уровня не могла похвастаться такой особенностью.



Nintendo Wii U и Switch

Отметим, что в таком случае дисплей можно будет использовать для вывода дополнительной информации о персонаже, отображения карты и другое.

Кроме того, в заявке говорится, что сенсорный экран будет расположен на верхней поверхности корпуса. На схеме указывается каким образом будет функционировать новое устройство.



Патент Sony нового геймпада DualShock

Отметим, новый контроллер DualShock 5 будет поставляться вместе с консолью PlayStation 5, которую, вероятно, ее представят лишь в 2021 году.

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