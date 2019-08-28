Геймплей хоррора Chernobylite показали на видео

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Геймплей хоррора Chernobylite
Геймплей хоррора Chernobylite / Фото из свободных источников

Студия The Farm 51 опубликовала новое геймплейное видео своего будущего survival-шутера Chernobylite. Ролик демонстрирует попытку нелегального проникновения на территорию Чернобыльской АЭС.

Сюжет. События Chernobylite разворачиваются на территории Чернобыльской АЭС. Игроки исследуют саму станцию ​​и места вокруг нее, сообщает Overclockers.

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У входа стоит охрана, поэтому пробираться внутрь пришлось через подземные проходы с радиацией. Далее геймер проходит к пульту управления реактором и включает аварийную защиту. После этого события начинают разворачиваться очень неожиданно.

Напомним, что в Chernobylite разработчики обещают свободное исследование мира, сложные бои, уникальный крафт, нелинейный сюжет и карту мира, созданную на основе подлинных снимков и 3D-сканирования Зоны отчуждения.

Геймплей игры Chernobylite – смотрите видео

Под управлением игрока окажется физик, бывший сотрудник Чернобыльской АЭС, который возвращается в Зону через 30 лет с целью отыскать пропавшего там близкого человека.

Дата выхода. Атмосферная игра Chernobylite появится в раннем доступе на ПК уже в ноябре 2019 года, а полноценный релиз назначен на 2020 год. На консолях игра тоже выйдет, но позже.

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Теги: Чернобыль Техно Игры
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