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Гендиректор Qualcomm прогнозирует существенное падение продаж смартфонов

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Стив Молленкопф сделал неутешительный прогноз относительно рынка смартфонов
Стив Молленкопф сделал неутешительный прогноз относительно рынка смартфонов / sandiegouniontribune.com

Генеральный директор корпорации Qualcomm Стив Молленкопф сделал неутешительный прогноз относительно ситуации на рынке смартфонов. Его компания, занимающаяся производством процессоров для смартфонов, готовится к существенному падению продаж этих устройств.

По его словам, уже в этом квартале продажи смартфонов, которые работают на чипсетах Snapdragon, упадут примерно на 30% по сравнению с предыдущими оценками, передает axios.com.

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В чем дело

Здесь гадать не надо – причина в пандемии коронавируса и экономическом кризисе, который спровоцировал вирус и введенный карантин.

Интересно, что предыдущий квартал компания завершила с хорошим результатом. Прибыль на акцию составила 88 центов, а чистая прибыль – 5,2 миллиарда долларов. Этот показатель больше, чем прогнозировали в компании. Аналитики Qualcomm готовились к прибыли на акцию в размере 76 центов, а чистой прибыли – 5,02 миллиарда долларов.

При этом по мнению гендиректора Qualcomm, развертывания технологии 5G может улучшить ситуацию. Речь идет не только о показателях продаж смартфонов, новые сети могут играть ключевую роль для развития телемедицины и дистанционного обучения.

Молленкопф считает, что в этом году будет продано от 175 до 225 млн 5G-смартфонов, что соответствует предыдущим прогнозам.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Qualcomm Новости Техно Техно Смартфоны
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