Генеральный менеджер AMD Radeon Technologies Group уволился: детали

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Майк Рейфилд
Майк Рейфилд / AMD

Компания Advanced Micro Devices объявила о поисках нового руководителя для своего графического подразделения. Отметим, что старший вице-президент и генеральный менеджер Radeon Technologies Group Майк Рейфилд не проработал в компании и года.

Об этом сообщает Overclockers.

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Рейфилд пополнил ряды AMD в январе 2018 года. По словам представителей "красного" чипмейкера, причиной его увольнения стало "желание проводить больше времени со своей семьей".

Несколько иной точки зрения придерживается источник веб-издание WCCFTech. По его информации, "красные" отправили в отставку господина Рейфилда из-за малой заинтересованности в работе. Сообщается, что он пренебрегал своими обязанностями на посту главы RTG, был сложным в общении с коллегами, отрицал проблему утечки ценных кадров, а также предлагал нерациональные шаги развития бизнеса.

Девід Ван
Старший вице-президент по техническим вопросам Radeon Technologies Group Дэвид Ван

Например, выпустить игровую видеокарту Radeon VII на базе 7-нанометрового чипа Vega 20 которая едва могла соперничать с GeForce GTX 1080 Ti при цене в 750 долларов (около 20 900 гривен).

Официально Майк Рейфилд покинет свой пост ближе к концу года, после чего его обязанности временно будет исполнять Дэвид Ван, занимающий в Radeon Technologies Group пост старшего вице-президента по техническим вопросам.

Будем надеяться, что вторая смена руководителя RTG за последние полтора года не отразится на сроках выхода новых графических продуктов Advanced Micro Devices.

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Теги: Техно AMD IT-бизнес
Источник: Техно
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