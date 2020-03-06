Ghost of Tsushima: новый трейлер и дата выхода громкого эксклюзива для PlayStation 4

Уже совсем скоро в продажу поступит самурайский боевик Ghost of Tsushima – последний громкий эксклюзив для PlayStation 4. Хотя игру анонсировали еще в 2017 году, о ней было известно не так много.

Что было известно до этого момента

К теме: В PlayStation Store двойные скидки: Sony раздает хитовые игры для PlayStation 4

Геймеры знали лишь то, что их ждет эффектный экшен в декорациях средневековой Японии, и что выйдет он летом 2020 года. Что же, теперь завеса таинственности наконец спала: в новом трейлере раскрыли некоторые детали сюжета новинки и точную дату ее релиза.

Детали, которые раскрыл новый ролик

В отличие от предыдущих трейлеров, новый ролик посвящен не герою, а правителю Цусимы и военачальнику армии монголов, которая вторглась в Японию.

Трейлер игры Ghost of Tsushima – смотрите видео

Одной из особенностей Ghost of Tsushima стал незаезженный сеттинг. В то время как большая часть игр и фильмов об истории страны восходящего солнца посвящена Эпохе воюющих провинций (XV-XVII века), действие будущего фильма разворачивается в Японии времен средневековья, во второй половине XIII века.

Дата выхода

Помимо прочего, в трейлере озвучили и дату релиза Ghost of Tsushima. Многообещающий экшен выйдет 26 июня 2020 года. Предварительно заказать боевик можно уже сейчас.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно