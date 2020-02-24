Huawei Mate Xs: китайский производитель представил новую версию гибкого смартфона

Китайская корпорация Huawei провела в Барселоне виртуальную пресс-конференцию, во время которой презентовали новую версию гибкого смартфона Huawei Mate Xs.

"Huawei Mate X стал нашей первой моделью в категории гибких смартфонов и установил стандарт для всей отрасли. Huawei Mate Xs повышает планку благодаря еще более мощным возможностям подключения и интегрированному опыту взаимодействия с пользователем. Это самый быстрый смартфон с поддержкой 5G в своем классе", – заявил генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю.

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Характеристики Huawei Mate Xs

Новинка оснащена 8-дюймовым FullView-экраном. Гибкий дисплей изготовлен с применением фирменной техники Huawei, по которой два слоя из полиимида скрепляются при помощи прозрачного клея. Этот уникальный материал обеспечивает хорошее качество изображения, при этом сохраняет прочность дисплея.

Тыльная сторона сделана из металла на основе циркония, обновленный шарнирный механизм намного надежнее и обеспечивает изгиб устройства на 180 градусов. В сложенном виде Huawei Mate Xs получает два экрана на 6,6 и 6,38 дюймов.

Huawei Mate Xs поступит в продажу Украине

Mate Xs поддерживает систему охлаждения, разработанную для гибких смартфонов. Разработанная специально для этого смартфона антенна система 5G обеспечивает высокоскоростное и стабильное соединение.

Huawei Mate Xs работает на базе процессора Huawei Kirin 990 5G. SoC. Обработку графики обеспечивает 16-ядерный графический процессор Mali-G76.

Что касается камер, то модуль состоит из 4 датчиков:

40-мегапиксельную основную камеру (широкоугольная, диафрагма f/1.8),

16-мегапиксельную ультрашироугольную камеру (диафрагма f/2.2),

8-мегапиксельную телефотокамеру (диафрагма f/2.4, OIS)

камера 3D Depth Sensing.

Система камер поддерживает 30-кратный гибридный зум.

Чтобы задействовать селфи-камеру, нужно развернуть Huawei Mate Xs, пользователи также могут использовать дополнительный экран для съемки селфі.

Гибкий смартфон поддерживает многооконный режим Multi-Window, позволяющий показывать рядом два приложения и одновременно взаимодействовать с ними.

Цена

Рекомендованная цена Huawei Mate Xs — 2 499 евро (67 500 гривен). Вскоре Huawei Mate Xs появится и в Украине. Его стоимость будет объявлена позже.

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