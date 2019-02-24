Гибкий смартфон Huawei Mate X представили официально: характеристики и цена

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Huawei Mate X: фото, характеристики, цена
Huawei Mate X: фото, характеристики, цена

В рамках выставки MWC 2019 компания Huawei провела презентацию гибкого смартфона Huawei Mate X. В отличие от уже анонсированного смартфона Samsung Galaxy Fold, разработка Huawei складывается дисплеем наружу, а не внутрь.

Характеристики дисплея и дизайн. Дисплей Huawei Mate X в сложенном состоянии имеет размер 6,6 дюйма с разрешением 2480 х 1148 пикселей. В разложенном – 8 дюймов с разрешением 2480 х 2200 пикселей.

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С обратной стороны в сложенном состоянии дисплей меньше – с диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2480 х 892 пикселей. Элементы управления разместились именно на обороте стороне.

Huawei Mate X
Смартфон Huawei Mate X представили на MWC 2019

В разложенном состоянии толщина смартфона составляет всего 5,4 миллиметра, в сложенном – 11 миллиметров.

Huawei Mate X
Huawei Mate X имеет гибкий дисплей, яки работает по схожему принципу как в Samsung Galaxy Fold

Представители Huawei также вспомнили и недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy Fold. Отметив, что дисплей у него меньше, есть неудобный вырез под камеры, а еще он толще и складывается с зазором между половинами.

Huawei Mate X
Huawei Mate X получил топовый процессор

Другие характеристики. Аппаратной основой Huawei Mate X стал флагманский процессор Kirin 980, есть поддержка сотовых сетей пятого поколения благодаря модему Balong 5000 со скоростью загрузки до 4,6 Мбит / с. Это заметно быстрее Snapdragon X50 парного к Snapdragon X50, что обеспечивает до 2,3 Гбит / с.

Huawei Mate X
Huawei Mate X имеет кнопки управления на задней панели

Кроме того, Huawei Mate X получил 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флэш-памяти.

Для безопасного разблокирования у Mate X есть сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани и совмещенный с кнопкой питания. Из разъемов предусмотрен USB Type-C на нижнем торце.

Huawei Mate X
Huawei Mate X поступит в продажу летом 2019 года

Дата выхода и цена. Продажи Huawei Mate X начнутся в середине 2019 года по цене 2299 евро (около 70 500 гривен). Это заметно дороже, чем Samsung Galaxy Fold, который выйдет в апреле по цене 1980 долларов (около 53 500 гривен).

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Теги: Обзоры Новости Техно MWC 2019 Samsung Huawei 5G Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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