Гибкий смартфон Motorola Razr можно заказать в Украине: цена отпугивает

Бренд Motorola заявил о старте продаж своего уникального смартфона-жабки с гибким дисплеем на украинском рынке. Сейчас Motorola Razr доступна только для предзаказа.

Цена Motorola Razr в Украине

На украинском рынке смартфон с гибким экраном можно заказать за 50 тысяч гривен. К примеру, Samsung Galaxy Z Flip с гибким дисплеем, который тоже имеет форму жабки, можно купить за 41 999 гривен.

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Характеристики

Motorola Razr это новое поколение легендарной жабки от Motorola. Новинка получила основной дисплей Flex View p-OLED с диагональю 6,2 дюйма с разрешением 2142х876 пикселей. Экран сгибается пополам, как в классической жабке.

На внешней стороне разместили дополнительный дисплей Quick View OLED с диагональю 2,7 дюйма с разрешением 800х600 пикселей. Он позволяет выполнять важные команды, без необходимости открывать смартфон полностью. Пользователь может совершать звонки, отвечать на сообщения, проводить бесконтактную оплату, управлять музыкой, делать селфи, использовать Google Assistant, оперативно менять некоторые настройки и тому подобное.

Обзор смартфона Motorola Razr: видео

Работает устройство на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

Основная камера здесь одинарная – 16-мегапиксельная с диафрагмой f/1,7. Также она поддерживает ночной режим Night Vision. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

Емкость батареи составляет 2510 мАч.

Важно – новинка поддерживает только стандарт eSIM, обычного слота для SIM-карт нет.

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