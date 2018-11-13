Гибкий смартфон Samsung Galaxy F показали на видео

73 Читати новину українською
Samsung Galaxy F: видео
Samsung Galaxy F: видео / Фото из открытых источников

В сети появилось видео, на котором сложный смартфон Samsung Galaxy F можно увидеть во всей красе. Рендеры созданы членами известной группы Concept Creator.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале Concept Creator.

Читайте также: Выглядит невероятно: китайский производитель представил первый в мире гибкий смартфон FlexPai

В отличие от предыдущих подобных утечек, этот вариант Samsung Galaxy F создан после короткого анонса смартфона на конференции разработчиков на прошлой неделе и отражает реальный дизайн новинки.

По предварительной информации, в Корее смартфон будет продаваться за 2 миллиона вон, без учета субсидий от операторов. А это около 1 770 долларов или 46 900 гривен. Отметим, что с учетом налогов цена может достигать 2 тысяч долларов.

Как будет выглядеть смартфон Samsung Galaxy F – смотрите видео

 

Пока известно, что смартфон получил два дисплея – гибкий OLED-дисплей Infinity Flex и вспомогательный экран на внешней стороне, который доступен для использования, когда смартфон сложен.

Внешний дисплей – 4,58-дюймовый с соотношением сторон 21: 9, разрешением HD + (840 х 1960 пикселей) и плотностью изображения 420 dpi. Основной дисплей имеет диагональ 7,3 дюйма, соотношение сторон 4,2: 3, разрешение QXGA + (1536 х 2152 пикселей) и плотность 420 dpi.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Samsung
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему почта Gmail медленно загружается
12 ноября 12:03 Почему почта Gmail медленно загружается
449
Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
11 ноября 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
244
Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
11 ноября 16:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 770
5 убедительных причин купить фитнес-трекер Huawei Honor Band 4
11 ноября 14:02 5 убедительных причин купить фитнес-трекер Huawei Honor Band 4
Блог Медіа 604
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
10 ноября 20:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
2055
Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
8 ноября 18:04 Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
1061
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук