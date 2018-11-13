Гибкий смартфон Samsung Galaxy F показали на видео

В сети появилось видео, на котором сложный смартфон Samsung Galaxy F можно увидеть во всей красе. Рендеры созданы членами известной группы Concept Creator.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале Concept Creator.

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В отличие от предыдущих подобных утечек, этот вариант Samsung Galaxy F создан после короткого анонса смартфона на конференции разработчиков на прошлой неделе и отражает реальный дизайн новинки.

По предварительной информации, в Корее смартфон будет продаваться за 2 миллиона вон, без учета субсидий от операторов. А это около 1 770 долларов или 46 900 гривен. Отметим, что с учетом налогов цена может достигать 2 тысяч долларов.

Как будет выглядеть смартфон Samsung Galaxy F – смотрите видео

Пока известно, что смартфон получил два дисплея – гибкий OLED-дисплей Infinity Flex и вспомогательный экран на внешней стороне, который доступен для использования, когда смартфон сложен.

Внешний дисплей – 4,58-дюймовый с соотношением сторон 21: 9, разрешением HD + (840 х 1960 пикселей) и плотностью изображения 420 dpi. Основной дисплей имеет диагональ 7,3 дюйма, соотношение сторон 4,2: 3, разрешение QXGA + (1536 х 2152 пикселей) и плотность 420 dpi.

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