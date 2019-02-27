Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold будет доступен не всем: причина не только в цене

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Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy Fold / Android Central

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold представили 20 февраля, накануне выставки MWC 2019. Однако новинка оказались не только слишком дорогой, но и приобрести ее будет не так уж и легко.

Даже если у вас есть возможность выделить из личного бюджета 1980 долларов (около 53 500 гривен) на покупку, не стоит думать, что после выхода Samsung Galaxy Fold 26 апреля вы сможете зайти в любой магазин и купить новинку.

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Директор по продуктам, услугам и коммерческой стратегии Samsung UK Кейт Бомонт сообщила в интервью ресурсу The Verge, что Samsung планирует в начале апреля провести второе меропритие, чтобы подробнее рассказать о Galaxy Fold. Там мы, скорее всего, и узнаем, как и где можно будет купить это устройство.

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold поступит в продажу 26 апреля

Бомонт предварительно рассказала, что сначала Samsung Galaxy Fold будет выпускаться в ограниченных количествах, добавив, что это – не тот телефон, который вы сможете увидеть в каждом магазине.

Это супер премиальное устройство, и мы хотим убедиться, что у него будет что-то вроде консьерж-сервиса и необходимого опыта, поэтому смартфон не будет продаваться во всех магазинах,
– подчеркнула Бомонт.

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Теги: Новости Техно Смартфоны Техно Samsung Цены
Источник: 24 Канал
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