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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip получит "режим ноутбука": детали

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Вероятный рендер Samsung Galaxy Z Flip / Trashbox

Кроме выхода трех новых флагманов серии Samsung Galaxy S20, от компании ожидают анонс гибкого смартфона Galaxy Z Flip. В сети уже появилось немало информации относительно смартфона: согласно новой утечке, новинка получит "режим ноутбука", который адаптируют для ряда специфических приложений.

Особый режим

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Шарнир новинки будет оснащен специальным фиксатором, который позволит зафиксировать угол сгиба на отметке 90 градусов. В качестве одного из сценариев использования такого режима сетевые информаторы называют запуск программы Google Duo для осуществления видеозвонков, сообщает  9to5google.

По данным авторитетного инсайдера Макса Вайнбаха, у Galaxy Z Flip будет две подобных "отметки" –  90 градусов и 180 градусов.

  • Положение 90 градусов

В момент, когда одна половина устройства будет перпендикулярна другой, гаджет удобно использовать в режиме импровизированного штатива. При этом запущенные приложения будут отображаться только в верхней – вертикальной части устройства.

  • Положение 180 градусов

При раскрытии на 180 градусов Galaxy Z Flip можно использовать как классическую раскладушку для совершения звонков, набора текста и съемки. Для завершения разговора владельцу смартфона достаточно будет сложить аппарат в "стартовое" положение.

Дата анонса

Заметим, презентация Samsung Galaxy Z Flip ожидается 11 февраля.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Samsung
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