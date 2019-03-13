Гибкий смартфон Xiaomi Mi Fold показали на видео

Практически синхронно (с разницей в несколько дней) компании Samsung и Huawei представили свои варианты гибких смартфонов. Похоже, китайский бренд Xiaomi не хочет отставать от лидеров и работает над созданием своего гибкого смартфона Mi Fold.

Правда, китайцы со своим анонсом затягивают. Так, команда дизайнеров TechConfigurations создала концепт Xiaomi Mi Fold.

Для этого дизайнеры собрали слухи и утечки о предстоящей новинке. Концептуальный смартфон показали на видео.

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В ролике смартфон складывается в двух местах. Он получил тройную камеру. В сложенном виде размер дисплея составляет 6,5 дюйма, а в развернутом – 10 дюймов. Он может быть оснащен чипом Snapdragon 855 с 6 або8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти.

Прототип Xiaomi Mi Fold: видео

Почему Xiaomi затягивает с презентацией. Как пояснило руководство компании, они уже имеют несколько интересных прототипов гибкого смартфона. Однако, говорить об официальной презентации еще рано. Сейчас эксперты тестируют прототипы, чтобы учесть и исправить все потенциальные баги.

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