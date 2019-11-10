Гибкого работа научили расти, подобно растениям

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Гибкого работа научили расти, подобно растениям
Гибкого работа научили расти, подобно растениям / unsplash

На современных фабриках по производству автомобилей большую часть сборочного процесса выполняют работы. При этом они не могут сами устанавливать детали внутри корпуса, потому что их конструкция не позволяет механическим рукам оперировать в узких пространствах.

Что известно о разработке? Ученые из Массачусетского технического института создали робота, который способен работать в узких пространствах.

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Благодаря цепной опорной системе он может раскладываться и сжиматься до нужного роста, а также удерживать баланс при наклоне. По словам инженеров, машина способна применять силу при выполнении задач в любой позиции.

Как работает новый робот – смотрите видео

Особенности конструкции. При создании робота ученые вдохновлялись растениями, стебли которых наращиваются постепенно. Они поместили в корпус машины цепь с подвижными звеньями, которые выдвигаются и закрепляются в определенной позиции для достижения нужной высоты. Такая структура устройства позволяет твердо стоять на опоре даже при наклоне, а также огибать возможные препятствия.

Перспективы использования. Создатели предполагают, что в будущем их робот может пригодиться в сфере обслуживания техники, в том числе автомобилей и самолетов. По словам ученых, корпус механизма их выдержит установку как прибора для автономной навигации, так и необходимый рабочий инструмент.

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Автор: Ева Шварц
Теги: робототехника Новости Техно Техно Искусственный интеллект
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