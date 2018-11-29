Gigabyte готовит необычную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070: детали новинки

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Gigabyte готовит компактную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070
Gigabyte готовит компактную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 / NVIDIA

Компания Gigabyte готовит к выпуску видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 Mini ITX. Новинка будет отличаться своими компактными размерами, что сделает ее отличным вариантом для малогабаритных настольных компьютеров.

Об этом сообщает VideoCardz.

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Новинка построена на довольно короткой печатной плате собственного дизайна Gigabyte. Угол платы с разъемами питания, к сожалению, не видно, но скорее всего тут есть один 8-контактный разъем. Видеокарта получила полный набор видеовыходов: три DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b и VirtualLink.


Судя по изображению, система охлаждения в GeForce RTX 2070 Mini ITX построена на четырех медных тепловых трубках, которые проходят через алюминиевый радиатор, и обдувает всю конструкцию вентилятора диаметром около 90 миллиметров.

NVIDIA GeForce RTX 2070 Mini ITX
NVIDIA GeForce RTX 2070 Mini ITX почти вдвое меньше обычной видеокарты RTX 2070

Судя по отсутствию в названии аббревиатуры "OC", использованный здесь графический процессор Turing TU106 работает со штатными частотами: базовая составляет 1410 МГц, а Boost – 1620 МГц. Графический адаптер оснащен 8 ГБ памяти GDDR6, которая подключена по 256-битной шине и работает с частотой 1750 МГц.

На данный момент видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX еще не представлена официально, а потому ни ее стоимость, ни дата начала продаж неизвестны.


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Теги: Техно Гаджеты Видеокарти NVIDIA
Источник: Техно
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