Gigabyte представила первый в мире тактический игровой монитор: фото, характеристики

Компания Gigabyte представила первый в мире тактический игровой монитор AORUS AD27QD. По убеждениям производителя, функции вроде, стабилизатора прицела, игрового ассистента, виджета OSD и активного шумоподавления помогут геймерам получить тактическое преимущество над своими оппонентами.

Об этом сообщает 4PDA.

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AORUS AD27QD оснащен 27-дюймовым экраном с разрешением IPS-матрицей, что обеспечивает угол обзора в 178 градусов. Он имеет разрешение 2560 x 1440 пикселей, частота обновления 144 Гц и время отклика 1 мс.



Gigabyte AORUS AD27QD имеет 27-дюймовый экран

Монитор выводит изображение с 10-разрядной глубиной цвета, на 95% отвечает требованиям стандарта DCI-P3. Кроме того, благодаря характеристикам модель имеет сертификат VESA Display HDR 400. А технология AMD Radeon FreeSync позволяет монитору максимально быстро выводить на экран мультимедийный контент любого формата.

Чтобы подчеркнуть игровую направленность устройства, производитель использовал цифровые RGB-светодиоды вместо типичных LED-компонентов. Дизайнеры уделили немало внимания и эргономике.

Gigabyte AORUS AD27QD получил интересный и стильный дизайн

Так, рукоятка в верхней части стойки позволяет перемещать монитор на рабочем столе и пригодится во время транспортировки. Кроме того, была продумана схема укладки силовых и телекоммуникационных каналов. В комплект AORUS AD27QD входит прорезиненная кабельная стяжка, расположенная чуть ниже секции портов ввода / вывода, а в нижней части стойки имеется специальный паз, через который можно пропустить все необходимые кабели.

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В AORUS AD27QD реализованы режимы "картинка в картинке" и "картинка рядом с изображением", которые служат для просмотра видео во время игры. Например, чтобы смотреть стрим или прохождение и одним кликом мыши переключаться между источниками звука.

Gigabyte AORUS AD27QD очень удобен в транспортировке

Кроме того, монитор получил функцию коррекции синего света для защиты глаз пользователя от негативного воздействия ближнего ультрафиолетового спектра и мерцания изображения.

Монитор оснащен большим количеством портов: 2 х HDMI, 1 х DP, 2 х USB 3.0, линейным входом для аудиосигнала и разъемом для микрофона. С помощью фирменного приложения OSD Commander пользователи могут обновить микрокод OSD и получить доступ к новым функциям.

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