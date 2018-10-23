Gigabyte выпустит топовую модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060

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Gigabyte выпустит топовую модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060
Gigabyte выпустит топовую модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060 / Фото из свободных источников

Компания Gigabyte готовит модель популярной видеокарты среднего уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB. Одной из особенностей новинки станет использование графического чипа GP104 вместо GP106.

Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на собственные источники в компании Gigabyte.

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Данный ускоритель будет оснащаться быстрой буферной памятью стандарта GDDR5X. Кроме того, обновленные спецификации появились и на официальном сайте NVIDIA. Учитывая информацию о скором выпуске "прокаченной" видеокарты AMD Radeon RX 590 на базе кристалла Polaris 30, такой ход NVIDIA выглядит вполне логичным.

К настоящему времени видеопамять типа GDDR5X была уделом старших видеоадаптеров NVIDIA GeForce GTX 1080, GTX 1080 Ti и Titan X / Xp. Она функционирует на эффективных частотах 10 ГГц и 11 ГГц, в то время, когда скорость работы обычной GDDR5 на примере GeForce GTX 1060 составляет 8 ГГц.

NVIDIA GeForce GTX 1060
Характеристики видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060

Справедливости ради отметим, что в начале 2017 года была представлена версия GeForce GTX 1060 с эффективной частотой памяти 9 ГГц, однако она не получила широкого распространения на рынке. С другой стороны, если NVIDIA действительно готова к выпуску очередной модификации GeForce GTX 1060, это может означать, что выпуск видеокарт нового поколения, вроде GeForce GTX / RTX 2060 произойдет не скоро.

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Теги: Техно Гаджеты Видеокарти NVIDIA
Источник: Техно
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