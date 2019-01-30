Глава Alienware раскритиковал неанонсированные дискретные видеокарты Intel

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Фрэнк Азор – глава Alienware
Фрэнк Азор – глава Alienware / Getty Images

Компания Intel активно работает над своей дискретной видеокартой и планирует составить конкуренцию таким гигантам как AMD и NVIDIA. В свою очередь директор Alienware – подразделения игровых продуктов Dell – Фрэнк Азор выразил свое мнение относительно будущих новинок.

Азор в интервью ресурсу India Times отметил, что с нетерпением ждет выхода игровых видеокарт Intel. Появление нового игрока в данной сфере должно хорошо сказаться на потребителях, так как в них увеличатся варианты для выбора. Рост конкуренции на рынке обещает также появление более производительных решений и/или снижение цен, передает Wccftech.

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Однако представитель Alienware выразил опасения, что сначала в Intel не получится создать высокопроизводительные видеокарты.

Задача победить NVIDIA и AMD в игровой производительности очень тяжелая. И я не думаю, что у Intel получится сделать это немедленно. Я ожидаю, что Intel выпустит хороший продукт и займет свое место на рынке,
– сказал Фрэнк Азор.

Также он добавил, что, по его мнению, видеокарты Intel не будут лучше, чем NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. А если у кого-то есть такие ожидания, то они могут быть разочарованы.

Презентация новых дискретных видеокарт Intel – смотрите видео

Однако также он отметил, что шансы увидеть по-настоящему мощный графический процессор от Intel все же есть.

Если Intel сделает видеокарту быстрее GeForce RTX 2080 Ti, это будет странно. Intel чрезвычайно способная компания, которая, я уверен, выпустит действительно хороший продукт. Но все же я не думаю, что они сразу же превзойдут такие компании, как NVIDIA или AMD,
– подчеркнул Азор.

Отметим, компания Intel планирует представить свой дискретный графический процессор и видеокарты на его основе уже в 2020 году. На данный момент Intel собрала достаточно мощную команду разработчиков и инженеров, которые активно работают над будущей "синей" графикой.

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Теги: Техно Гаджеты AMD Intel Dell Видеокарти NVIDIA
Источник: Техно
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