Глава Apple: время технологии 5G еще не наступило

Несмотря на то, что ряд конкурентов уже представили 5G-смартфоны, Apple не спешит. Тим Кук отмечает, что сеть пока недостаточно развита в сравнении с глобальными амбициями компании. И при этом уклоняется от прямых вопросов о разработке айфона для сетей пятого поколения.

Глава Apple Тим Кук пообщался с аналитиками Уолл-Стрит после подачи позитивной квартальной отчетности: рождественские продажи айфонов серьезно превысили ожидания. В то же время сервисы немного не дотянули, а прогнозы продаж оказались более размытыми, чем обычно, из-за учета влияния китайского коронавируса.

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5G от Apple

Экспертов интересовало отношение Apple к сетям пятого поколения – особенно с учетом того, что 5G-смартфоны уже представили многие конкуренты: Samsung, LG, Motorola, Huawei. Однако Кук заявил, что технология пока находится "на ранних стадиях" развития и внедрения.

С мыслью о 5G, очень важно брать во внимание разные сроки развертывания сетей по всему миру. Некоторые очень сильно отличаются от того, что вы видите здесь, в США. И это очень важно,

– подчеркнул топ-менеджер.

В то же время все ждут от Apple анонса смартфона с поддержкой передового стандарта связи осенью 2020 года. Об этом, например, отмечают источники Bloomberg, а также эксперт Мин Чи Куо из TF International Securities, который специализируется на айфонах.

Темпы развертывания 5G

В Китае 5G-сети разворачивают масштабно и решительно, но в США, на домашнем рынке Apple, покрытие пока фрагментарное. Лидер по количеству охваченных городов – Verizon – предлагает быструю связь будущего в 31 городе. А конкурирующая AT&T предлагает такие услуги только в 10 городах.

В то же время аналитики компании Ericsson считают, что бурное развитие 5G для персональной связи вообще будет связано не со смартфонами, а с каким-то новым типом гаджета, который придет им на смену.

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