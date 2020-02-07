Провальный запуск Warcraft III: Reforged – комментарий главы Blizzard

Когда-то горячо ожидаемый ремастер легендарной стратегии Warcraft III обернулся настоящим кошмаром для Blizzard Entertainment и ее фанатов. Провальный релиз игры, которая получила самую низкую оценку пользователей на Metacrtitic, стал одной из тем финансового отчета компании. Президенту студии Джею Аллену Брэку пришлось объясняться перед инвесторами, почему так произошло.

Глава Blizzard признал, что запуск Warcraft III: Reforged, к сожалению, прошел не по плану. По его словам, студии пришлось нелегко. В том числе из-за ряда негативных отзывов от аудитории, которые разработчики уже приняли во внимание, отмечает Game Spot.

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Если честно, неделя выдалась довольно тяжелой. Наша аудитория всегда ждет от нас чего-то выдающегося, но на этот раз фанаты дали понять, что мы не оправдали их надежд,

– заявил Джей Аллен Брэк.

Он добавил, что Blizzard не собирается забрасывать Warcraft III: Reforged в таком состоянии и будет улучшать игру. Компания уже опубликовала несколько заявлений по этому поводу – студия начнет с возвращения наиболее важных функций.

Глава компании подчеркнул, что Blizzard никогда не бросает свои тайтлы и пообещал дорабатывать игру после релиза. Именно этим студия планирует заниматься и в случае с Warcraft III: Reforged.

Он добавил, что студия продолжит обновлять игру и постоянно информировать аудиторию о дальнейших планах.

Что изменится в ближайшее время

Ранее команда Blizzard пообещала внести ряд изменений в игру. Вот что будет исправлено в первую очередь:

распределение нагрузки серверов;

цветовая палитра, которая отличается от оригинальных игр;

портреты, иконы, анимации, звуковые баги и пользовательский интерфейс;

в игре появится полноценная клановая система.

Большинство обновлений появится в игре вместе с ближайшим патчем, точную дату выпуска которого разработчики не сообщают – это произойдет в ближайшую неделю.

Возврат денег

Blizzard также облегчила процедуру возврата потраченных на Reforged денег геймерам, которые не намерены ждать исправления.

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