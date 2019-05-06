Глава отдела Xiaomi утопил свой Mi 9 и придумал оригинальный способ как его высушить

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Смартфон Xiaomi Mi 9
Смартфон Xiaomi Mi 9 / gigant-store.ru

Глава отдела Xiaomi Internet Ли Вэйсин рассказал, как его флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 попал в воду и поделился нетипичной идеей, как его высушить.

Как передает GizmoChina, историю Ли Вэйсин опубликовал на своей странице в китайской соцсети Weibo.

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Есть немало мифов о том, как высушить смартфон. Один из самых популярных – опустить устройство в рис или сахар. Но Вэйсин от такого способа отказался.

Он просто продолжал пользоваться устройством. Хотя оно работало некорректно, а экран не отзывался на команды.

Что же помогло высушить. Спасти Xiaomi Mi 9 помогла музыка. Вэйсин положил смартфон на солнце и включил на нем воспроизведение музыки.

При этом вибрации, которые создавал динамик, сработали как вентиляция, а солнечный свет ускорило процесс высушивания. После процедуры смартфон снова заработал корректно.

Xiaomi Mi 9
Как высушить Xiaomi Mi 9

Как известно, производитель не заявил о дополнительной защите от воды в Xiaomi Mi 9. При этом новинка получила защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 и Gorilla Glass 6 для передней и задней панелей, которые обеспечивают некую устойчивость к влаге.

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Смартфоны
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