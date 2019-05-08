Глава Redmi рассказал об особенностях топового смартфона компании

Даже накануне презентации флагманского смартфона Redmi производитель продолжает держать в секрете характеристики новинки. Однако генеральный директор бренда Лю Вейбин сам стал источником новой утечки, которая раскрыла особенность смартфона.

Особенности смартфона. Как сообщает Gizmochina, на своей странице в Weibo глава бренда опубликовал скриншот экрана блокировки не анонсированного смартфона, название которого компания продолжает держать в секрете.

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В своем комментарии он отметил, что производительность аккумулятора гаджета превзошла его ожидания.

Любознательные пользователи также обратили внимание на подэкранное расположения сканера отпечатка пальцев – несмотря на предыдущее заявление Вейбина о том, что эта функция "слишком дорого стоит".



Топовый смартфон Redmi получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

Основные характеристки. По имеющейся информации, новинка от Redmi получит процессор Snapdragon 855, 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей без выреза, аккумулятор на 4000 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 27 Вт и фронтальную камеру на выдвижном механизме.

Аппарату также приписывают тройную основную камеру с основным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп. По слухам, вскоре после анонса старшей модели Redmi представит более доступный смартфон на базе процессора Snapdragon 730.



Смартфон Redmi получит топовые характеристики за низкую цену

Дата презентации. Некоторые источники утверждают, что презентация первого флагмана Redmi состоится 13 или 20 мая. Представители компании эту информацию пока не прокомментировали.

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