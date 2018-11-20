Глава Samsung признал поражение компании перед Huawei и Xiaomi

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Глава Samsung признал поражение компании перед Huawei и Xiaomi
Глава Samsung признал поражение компании перед Huawei и Xiaomi / Фото из открытых источников

Samsung больше не в состоянии конкурировать с Huawei, Xiaomi и другими вендорами из Китая на рынке смартфонов среднего и бюджетного ценового сегмента. Это поражение признал даже генеральный директор мобильного подразделения компании Джонг Чжин Ко.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Очевидно, дела у корейцев идут настолько вяло, что топ-менеджер даже не побрезговал словом "кризис", когда описывал текущее экономическое состояние своей вотчины.

По словам Ко, он очень жалеет, что дела Samsung Mobile идут хуже, чем у конкурентов, которые оказались более гибкими в вопросах ценообразования.

Сильнее всего это отразилось на спросе на бюджетные и среднебюджетные смартфоны, которые по-прежнему остаются одной из наиболее значимых статей дохода Samsung. Именно благодаря продажам таких аппаратов до недавнего времени корейцам удавалось удерживать статус лидера отрасли, обходя по показателю искусственных продаж даже Apple и Huawei.

Samsung Galaxy F

Гибкий смартфон Samsung Galaxy F

К сожалению, изменить бизнес-стратегию, ориентированную на продажу по-настоящему дешевых устройств, по мановению руки нельзя. Для этого нужно много времени, которого у Samsung просто нет. Поэтому единственное, на что могут рассчитывать корейцы, ожидая экономического подъема, – Galaxy S10 и гибкий Galaxy F, чьи продажи начнутся уже в следующем году.

Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10

Серьезный скачок продаж смартфонов Samsung должен вызвать базовый Galaxy S10. Во всяком случае, он будет дешевле моделей актуального поколения, но при этом останется полноценным флагманом, если не считать нескольких незначительных компромиссов.

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Например, базовая "десятка" будет оснащаться плоским дисплеем, только двумя камерами (в то время как старшие модели получат по три или даже четыре), но, тем не менее, смартфон должен стать куда более привлекательным решением, чем iPhone XR.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны Samsung Huawei
Источник: Техно
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