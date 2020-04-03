Глава Xbox пошутил над Sony из-за характеристик PlayStation 5

Технические характеристики PlayStation 5 могли вызвать злобную ухмылку у всех ненавистников компании Sony: новая консоль проигрывает "битву" с главным конкурентом – Xbox Series X. Теперь же шутки в сторону японского производителя полетели от главы Xbox Фила Спенсера.

Большое интервью Спенсера

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Глава Xbox дал огромное интервью представителям портала IGN и во время беседы не упустил возможность подколоть конкурентов и похвастаться достижениями своей команды.

Когда я увидел выступление конкурентов, я начал считать сделанные нами выборы еще более правильными. Вообще-то, я ожидал, что именно так все и будет. Наша команда инженеров... Я очень в ней уверен. И цены у нас тоже будут хорошими. Я очень радуюсь нашей ценовой политике и вычислительным мощностям, которые получат пользователи. Я уверен вообще во всей нашей стратегии. Я думаю, что это беспроигрышный план,

– заявил Спенсер.

Конечно же, подробности своего "беспроигрышного плана" Фил Спенсер пока не раскрывает. Но судя по его заявлению, у главы Xbox есть какая-то тактика, и он ее придерживается.

Интервью Фила Спенсера – смотрите видео

Когда представят новые консоли

Заметим, выход консолей нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5 намечен на конец 2020 года. Обе приставки должны поступить в продажу в период зимних праздников.

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