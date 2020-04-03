24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Глава Xbox пошутил над Sony из-за характеристик PlayStation 5

- Читати новину українською
Філ Спенсер / Getty Images

Технические характеристики PlayStation 5 могли вызвать злобную ухмылку у всех ненавистников компании Sony: новая консоль проигрывает "битву" с главным конкурентом – Xbox Series X. Теперь же шутки в сторону японского производителя полетели от главы Xbox Фила Спенсера.

Большое интервью Спенсера

Интересно Хакер похитила у AMD исходный код видеокарты для Xbox Series X

Глава Xbox дал огромное интервью представителям портала IGN и во время беседы не упустил возможность подколоть конкурентов и похвастаться достижениями своей команды.

Когда я увидел выступление конкурентов, я начал считать сделанные нами выборы еще более правильными. Вообще-то, я ожидал, что именно так все и будет. Наша команда инженеров... Я очень в ней уверен. И цены у нас тоже будут хорошими. Я очень радуюсь нашей ценовой политике и вычислительным мощностям, которые получат пользователи. Я уверен вообще во всей нашей стратегии. Я думаю, что это беспроигрышный план,
– заявил Спенсер.

Конечно же, подробности своего "беспроигрышного плана" Фил Спенсер пока не раскрывает. Но судя по его заявлению, у главы Xbox есть какая-то тактика, и он ее придерживается.

Интервью Фила Спенсера – смотрите видео

Когда представят новые консоли

Заметим, выход консолей нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5 намечен на конец 2020 года. Обе приставки должны поступить в продажу в период зимних праздников.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Игры PlayStation Sony Microsoft Xbox IT-бизнес
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:50 Цены на российскую нефть: насколько близко падение империи
Статті 13645
сегодня , 10:13 Коронавирус в Украине: количество больных – 942
Лікування 171571
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 2 апреля: в мире более миллиона инфицированных, в Днепре вырыли 600 могил
Новини України 29863
сегодня , 04:59 Партнер Коломойского трижды тайно посещал ОП перед голосованием закона о банках, – "Схемы"
Новини України 11657
сегодня , 10:12 Apple случайно засветила новый продукт в рекламном видео
Ґаджети 512
сегодня , 09:06 Нейросеть научили практически безошибочно превращать мысли человека в текст
Штучний інтелект 404
сегодня , 11:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 4 100 больных
Лікування 144928
сегодня , 08:04 Xiaomi представила компактные пылесосы с цветным дисплеем
Побутова техніка 415
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
2 апреля 09:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
Ірина Полицька
1 апреля 20:03 Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
Михайло Года
1 апреля 17:30 Детище Стива Джобса – как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк
1 апреля 08:04 Из-за коронавируса отменяют техно презентации и выставки: список событий
Анастасія Можаровська
31 марта 21:00 Коронавирус развязал руки киберпреступникам: эксперт рассказал, как защититься
Ірина Полицька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук