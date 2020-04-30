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Главный дизайнер Huawei раскритиковал iPhone SE 2020

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Что не так с iPhone SE 2020
Что не так с iPhone SE 2020 / Скриншот

Главный дизайнер Huawei Квентин Танг поделился своими мыслями относительно нового бюджетного смартфона от Apple – iPhone SE (2020). В частности, он раскритиковал "классический" внешний вид новинки.

Как он рассказал в интервью изданию Forbes, современным пользователям не нужен уменьшенный экран. Им нужен большой экран в уменьшенном форм-факторе.

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Что не так с iPhone SE (2020)

Он также добавил, что несмотря на мировую тенденцию, задача дизайнеров не в том, чтобы углубляться в "старые добрые времена", а предоставить пользователям большие дисплеи в небольшом корпусе. Этого можно достичь как раз с помощью уменьшения рамок вокруг экрана, а не наоборот.

Танг напомнил, что сейчас появляется все больше приложений, которые требуют большого экрана. Кроме того, пользователи уже привыкли делать много дел (работа и развлечения), которые тоже требуют большого дисплея.

iPhone SE 2020
Представитель Huawei раскритиковал дизайн iPhone SE 2020 / Скриншот

 

Детали о iPhone SE (2020)

Во время анонса нового бюджетника, который состоялся неделю назад, компания сделала акцент на его компактности. Диагональ дисплея составляет 4,7 дюйма. При этом производитель оставил по краям довольно толстые рамки и физическую кнопку "Домой", как у iPhone 8 и более старых версий, назвав такой дизайн хорошей "классикой".

При этом iPhone SE (2020) получил современное наполнение – новый топовый процессор A13, как у флагманов 2019 года и качественную 12-мегапиксельную камеру, как в iPhone 11.

В США цена новинки также "бюджетная" – 400 долларов. Однако, в Украине цены на смартфон стартуют от 15 тысяч гривен.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно iPhone Apple iPhone SE (2020) Техно Смартфоны
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