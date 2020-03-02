Главный поставщик камер для iPhone приостановил свою работу

Из-за эпидемии коронавируса компания Apple вынуждена сталкиваться с постоянным дефицитом комплектующих. Несмотря на постепенное восстановление работы завода Foxconn, у Apple снова возникли трудности: фабрика LG Innotek, которая поставляет модули камер для iPhone, приостановила свою деятельность.

Что произошло

Важно: Появилась криптовалюта, что дорожает после каждой смерти от коронавируса: как это работает

В связи с заражением одного из сотрудников предприятия вирусом Covid-19 завод LG Innotek, который расположен в Южной Корее, сообщил о прекращении производства комплектующих для проведения дезинфекции. Как долго продлится режим карантина, не уточняется, передает 4PDA.

Какие могут быть последствия

Вероятно, именно этот завод будет поставлять модули камер для неанонсированных iPhone 12. Если вынужденная пауза в производстве продлится всего несколько дней, на темпы выхода новых смартфонов Apple это не повлияет. При более длительном простое американская компания рискует столкнуться с трудностями до момента презентации новинок.

Практически одновременно с LG о временном приостановлении работы из-за карантина сообщили и представители одного из заводов Samsung в Южной Корее.

Что о коронавирусе говорят в Apple

На прошлой неделе глава Apple Тим Кук дал оценку падению темпов производства в Китае, отметив, что власти страны "держат ситуацию под контролем", а снижение количества заболеваний свидетельствует о положительной динамике.

Что важно знать о коронавирусе Covid-19?Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США и ряд стран Европы. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия (северные регионы). Там болезнь обнаружили у 1694 человек, а умерло от нее 34 больных. На территории Украины не зафиксировано ни одного случая заражения опасным вирусом из Китая.



Covid-19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 3048 человек, в общем заболели 89 073 человек (данные по состоянию на утро 2 марта 2020). К слову, есть и хорошие новости: уже 45 095 человек выздоровели от коронавируса.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.