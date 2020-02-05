Главный сценарист Red Dead Redemption покидает студию Rockstar Games

Уже 11 марта один из основателей и ведущий сценарист Rockstar Games – Дэн Хаузер – покинет студию, где проработал 21 год. Такое решение он принял после релиза вестерна Red Dead Redemption 2.

Что известно об увольнении Дэна Хаузера

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Почему Дэн Хаузер оставляет место – не сообщается. В сети активно высказываются предположения, что визионер просто устал от ряда сложных в производстве проектов и хочет отдохнуть.

Однако это не более чем догадки. Более подробную информацию компании Rockstar Games и Take-Two сообщат в квартальном отчете, который будет опубликован уже 6 февраля.

Что примечательно, Сэм Хаузер – родной брат Дэна – останется на своем посту руководителя Rockstar Games.

Мы очень благодарны Дэну за его вклад. С ним Rockstar Games создала один из самых тепло принятых критиками и коммерчески успешных игровых миров, всемирное сообщество фанатов и невероятно одаренную команду, которая по-прежнему работает над текущими и будущими проектами,

– говорится в официальном заявлении Rockstar Games.

Что известно о Дэне Хаузере

Дэн Хаузер – настоящий ветеран индустрии. Он работал над всеми ключевыми тайтлами Rockstar Games. Хаузер был творческим руководителем и ведущим сценаристом Bully и Max Payne 3, а также, разумеется, основных частей Grand Theft Auto и дилогии Red Dead Redemption. Ничего удивительного, что после его ухода акции Take-Two моментально упали на 5%.

Чем Хаузер займется теперь – неясно. Вполне возможно, что он просто уйдет на пенсию. Трудно спорить, Дэн это заслужил.

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