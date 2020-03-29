Главный тренд на рынке смартфонов – прогноз инсайдера

На рынке смартфонов тоже можно четко проследить тенденции и тренды. Известный инсайдер Ice Universe, который часто рассказывает о новинках мобильной индустрии, сделал прогноз относительно трендов среди дисплеев флагманских смартфонов в 2021 году.

По его словам, на смену "экранам-водопадам" которые очень популярны в этом 2020 году придумают более оригинальные решения. Это будет curved display или изогнутый дисплей.

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Что известно о curved display

По данным инсайдера, экраны таких новых гаджетов будут загнуты не из двух, а из всех четырех сторон. Это позволит использовать очень узкие рамки. Ранее Ice Universe прогнозировал такой экран еще в 2019-м, но тогда производители ограничились боковыми сторонами дисплеев.

Новый тренд на рынке смартфонов / Скриншот

По его прогнозам, первой "наберется смелости" компания Huawei.

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