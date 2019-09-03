Gmail заботится о вашем отпуске – новая функция отправки писем
Google представила новую функцию в Gmail, благодаря которой пользователи корпоративного пакета G Suite смогут узнать об отсутствии коллег на работе еще до отправки письма.
Если сотрудник укажет в "Календаре", что он отсутствует (например, находится в отпуске), его коллеги при наборе письма увидят маленький желтый баннер, который предупреждает, что человек вне офиса.
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В сообщении также будет указана дата его возвращения.
Аналогичный баннер появится в Hangouts.
Синхронизация с рабочим календарем автоматически настраивает эту функцию
Когда Gmail внедрит аппликацию. Функция будет доступна для всех корпоративных пользователей G Suite с 16 сентября 2019 года.
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