Gmail заботится о вашем отпуске – новая функция отправки писем

Google представила новую функцию в Gmail, благодаря которой пользователи корпоративного пакета G Suite смогут узнать об отсутствии коллег на работе еще до отправки письма.

Если сотрудник укажет в "Календаре", что он отсутствует (например, находится в отпуске), его коллеги при наборе письма увидят маленький желтый баннер, который предупреждает, что человек вне офиса.

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В сообщении также будет указана дата его возвращения.



Новая функция Gmail

Аналогичный баннер появится в Hangouts.



Синхронизация с рабочим календарем автоматически настраивает эту функцию

Когда Gmail внедрит аппликацию. Функция будет доступна для всех корпоративных пользователей G Suite с 16 сентября 2019 года.

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