Год после запуска Falcon Heavy: чем еще Илон Маск планирует удивить человечество

6 февраля 2018, ровно год назад, инженер Илон Маск запустил в космос ракету сверхтяжелого класса Falcon Heavy.

Это был настоящий прорыв в космической отрасли.

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В SpaceX придумали, как снизить стоимость запусков многоразовых ракет-носителей большой грузоподъемности. А это увеличивает шансы человечества к освоению космоса и изучение его не в статусе временного гостя на орбите.

У человечества сегодня есть 2 основных пути. Первый – мы остаемся на Земле навсегда и тогда неизбежно вымрем. Второй – осваиваем космическое пространство и становимся мультипланетной цивилизацией,

– сказал изобретатель, основатель компании SpaceX Илон Маск.

Удачный запуск Falcon Heavy – первый шаг к этому. По словам Маска, чтобы отправить людей на Марс, нужен сверхмощный звездный корабль. Что-то вроде модернизированной версии ракеты Falcon и капсулы Dragon.

Запуск Falcon Heavy – прорыв в космической отрасли

В планах компании построить Big Falcon Rocket до конца 2019 года. Именно она уже в 2023 году должна отправить к луне первых туристов, в том числе японского миллиардера Юсаки Маедзаву.

Я долго и напряженно думал о том, насколько ценным будет первое пассажирское путешествие на Луну. И я выбрал путешествие к Луне с людьми искусства,

– заявил японский миллиардер, который полетит на Луну, Юсаки Маэдзава.

Изобретатель Илон Маск отметил, что в конечном счете японский миллиардер платит за будущую возможность человечества путешествовать на другие планеты и сделает большой вклад в исследование космоса.

Также, по замыслу, Big Falcon Rocket должен стать межпланетной транспортной системой, которая позволит добраться в любую точку Солнечной системы. Для этого еще надо наладить производство топлива на протяжении всего пути. Кроме того, в планах – использовать ракету и для обычных воздушных перевозок.

Big Falcon Rocket, над которой работает компания SpaceX

По подсчетам, расстояние от Нью-Йорка до Шанхая, а это 12 тысяч километров, ракета сможет преодолеть всего за полчаса. Билет же будет стоить дешевле, чем полет на коммерческом авиалайнере.

Смотрите видео о гениальных разработках SpaceX: