Год супергероев: самые популярные запросы "Википедии" в 2019 году

"Главная энциклопедия планеты" решила также подвести итоги 2019 года. Администрация "Викепедии" решила опубликовать рейтинг запросов, которые чаще всего искали пользователи.

Заметим, по статистике, в 2019 году количество посещений "Википедии" составило более 260 миллиардов, сообщает Gizmodo.

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Что чаще всего искали

Согласно той же статистике, 2019 год войдет в историю, как год супергероев. Страницу с описанием фильма "Мстители: Финал" посмотрели почти 44 миллиона пользователей. Еще один фильм по комиксам, "Джокер", набрал 22 миллионов просмотров. Немного отстал запрос о списке фильмов киновселенной Марвел – 21,4 миллиона.

Замыкает десятку популярный актер Киану Ривз (16,6 миллиона просмотров), который пока не снялся в фильме о супергероях, но успел наделать много шума фильмом о Джоне Вике и ролью в одной из самых ожидаемых игр 2020 года – Cyberpunk 2077.

Трейлер игры Cyberpunk 2077 – смотрите видео

Посетителей "Википедии" также интересовали сериалы и популярные личности. Страницу с фильмом "Чернобыль" посмотрели 25 миллионов человек.

Особый интерес у пользователей в 2019 году вызвали песни американской певицы Билли Айлиш, а также "вечно молодого" Фредди Меркьюри.

Рейтинг самых популярных запросов в "Википедии"

"Мстители: Финал" – 43 847 319 просмотров Знаменитости, которые умерли в 2019 году – 36 916 847 просмотров Тед Банди – 29 062 988 просмотров Фредди Меркьюри – 26 858 123 просмотра "Чернобыль" (сериал) – 25 195 814 просмотров Список самых кассовых фильмов – 24 547 640 просмотров "Джокер" (фильм 2019года ) – 22 062 357 просмотров Список фильмов киновселенной Марвел – 21 467 603 просмотров Билли Айлиш – 19 638 478 просмотров Киану Ривз – 16 622 576 просмотров

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