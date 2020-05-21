Голосовой помощник Celia заработал на смартфонах Huawei

В конце марта в портфолио Huawei появился фирменный голосовой ассистент Celia. Во время презентации производитель заявил, что после релиза прошивки EMUI 10.1 виртуальный помощник "пропишется" на флагманских смартфонах бренда – и наконец, сдержал обещание.

Голосовой помощник уже доступен на моделях HUAWEI P40, P40 Pro и P40 Pro+, хотя и с определенными географическими ограничениями, сообщает Gizmochina.

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В каких странах работает Celia

Протестировать возможности цифрового "секретаря" на данный момент могут жители Франции, Испании, Колумбии, Чили и Великобритании. Впрочем, энтузиастам ничто не мешает обойти привязку, изменив регион в настройках гаджета. Одно из условий для активации помощника – установленная прошивка EMUI 10.1.

Какие языки поддерживает помощник

Сейчас Celia может общаться с пользователем на английском, испанском и французском языках. Перечень умений приложения включает отображение информации о погоде, набор номеров из телефонной книги, отправку текстовых сообщений и перевод в режиме реального времени. В дальнейшем производитель обещает расширить количество локализаций, а также включить ассистента в прошивку других устройств бренда, список которых будет объявлено позже.

Фото ассистента Celia