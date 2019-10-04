Голосовым помощником Google Assistant можно будет управлять без голоса

Компания Google начала тестирование новой функции своего фирменного голосового помощника. В будущем владельцы Android-устройств смогут использовать возможности Google Assistant без слов.

Что известно о новой функции? Обновленная версия программы предоставит возможность создавать на экране смартфона виджеты Action Blocks, каждому из которых присваивается голосовая команда, сообщает Android Headlines.

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Например, достаточно будет скомандовать Google Assistant рассказать сказку на ночь – после этого на экране создается соответствующий блок, которому можно присвоить отдельное изображение. В дальнейшем вместо ежедневного повторения фразы достаточно будет нажать на соответствующий виджет.

Google Assistant получит полезное обновление

Кому пригодится функция? Такая возможность будет удобна для тех, кто не хочет или не может из-за проблем со здоровьем общаться с голосовым помощником. Создать и настроить виджет могут и другие люди.

Управление умным домом. Action Blocks пригодится и для назначения команд системе умного дома, превращая Android-устройство в инструмент управления электроникой и бытовой техникой.

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Дата анонса функции. Сейчас приложение находится в стадии бета-тестирования: не исключено, что новая фишка голосового помощника Google будет представлена одновременно со смартфонами серии Pixel 4 уже 15 октября.

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