Гончарук объявил открытие программы финансирования украинских стартапов

В понедельник, 2 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал программу финансирования украинских стартапов. Он объявил о введении Украинского фонда стартапов, в рамках которого будут финансироваться молодые команды разработчиков.

Об этом Гончарук сообщил на брифинге премьер-министра Украины. Кроме Гончарука, в брифинге приняли участие вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, министр финансов Оксана Маркарова и председатель наблюдательного совета Украинского фонда стартапов Леся Севрук.

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Премьер-министр подчеркнул, что это лишь первый шаг для создания инфраструктуры. Которая обеспечит полноценное развитие молодых украинских стартапов. Одновременно открытие программы направлено также на привлечение внимания к качественным изменениям в Украине, что должно способствовать увеличению инвестиций в украинские команды.

В рамках работы Украинского фонда стартапов от сегодня начат прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed и seed. Уже до конца этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 миллионов гривен. В следующем – по 60 миллионов в квартал, то есть 240 миллионов в целом на 2020 год,

— пояснил Глава Правительства.

Основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехника, профессиональные услуги, программное обеспечение как услуга, производство, электронную коммерцию, интернет вещей.

Как будут отбирать стартапы

Программа предполагает 5 базовых критериев отбора:

только украинский бизнес;

проект должен находиться на ранней стадии pre-seed и seed;

проект должен быть ориентирован на получение дохода;

продукт должен быть инновационным;

команда проекта должна быть ориентирована на создание бизнеса.

Эсперты оценят все стартапы дистанционно, и следить за расходами, которые должны проводиться в соответствии с соглашением, которое содержит перечень запрещенных статей расходов.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что в случае выявления мошеннических схем государство потребует полноценного возврата предоставленного финансирования.

Она также отметили, что фонд будет работать максимально далеко от власти. Уже создан наблюдательный совет, членами которого являются представители рынка.

В наблюдательном совете фонда только 2 из 7 представителей – представители государства, а остальные – представители рынка,

– сообщила Маркарова.

На брифинге отметили, что начиная со 2 декабря стартовал прием заявок на финансирование Украинским фондом стартапов.

Украинский фонд стартапов начал свою работу в июле 2019 года. В течение этого времени были разработаны процедуры грантовой программы и создан портал для приема заявок usf.com.ua.