Goodyear показали "бессмертную" шину reCharge с новой технологией протектора: видео

Шина Goodyear reCharge не требует регулярной или срочной замены – она может самостоятельно "лечить" стертые места и менять жесткость протектора в зависимости от дорожных и погодных условий. Управлять reCharge можно через смартфон. Концепт reCharge – это практически вечные шины, менять в которых нужно будет только капсулу с синтетическим каучуком.

Электромобили требуют гораздо меньше технического обслуживания, чем традиционные. Например, им не нужно менять моторное масло, топливные фильтры и приводные ремни. Однако, замена шин все равно требует визита в шиномонтаж. Goodyear предложила альтернативное решение, способное избавить владельцев электрокаров от подобных забот, сообщает New Atlas.

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Футуристичная "вечная" шина

Компания представила концепт шины reCharge, которая будет самостоятельно менять протектор в процессе износа или при изменении дорожных условий.

В центре шины расположен резервуар с переменным материалом – биоразлагаемым синтетическим каучуком, армированным аналогом паутины. Он легко меняется на новый как обычный картридж. В зависимости от погоды и состояния дороги владелец машины может подобрать протекторный состав самостоятельно.

Центральная капсула будет соединяться с другой шиной с помощью сверхтонких каналов. Благодаря датчикам и встроенной системе искусственного интеллекта материал будет распределяться протектором шины равномерно и регулярно поступать в стертые участки.

Как работает шина reCharge

Появятся ли reCharge в продаже или так и останутся концептом, пока неясно.

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