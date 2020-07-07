В марте этого года мобильный бенчмарк AnTuTu удален из Google Play. Недавно он снова стал доступным для скачивания, но вскоре после его возвращения в магазин пользователи столкнулись с новыми трудностями. На этот раз проблема возникла не с доступом к популярному приложению, а с его установкой.

Сервис Play Protect неожиданно начал блокировать установку AnTuTu, информируя пользователей о том, что программа собирает персональные данные, сообщает androidpolice.

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Примечательно, что такое сообщение появляется только при использовании новейшего программного обеспечения – владельцы гаджетов, на которых установлена ​​версия сервиса с номером сборки не выше 8.3.4 по прежнему могут устанавливать бенчмарк без предупреждений.

Как установить AnTuTu

При переходе на официальную страницу загрузки программы с помощью мобильной версии Google Chrome браузер также предупреждает об опасном содержимом сайта.

Несмотря на предупреждения пользователь все же может установить приложение

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Стоит отметить, что установка бенчмарка по прежнему возможна, если пользователь проигнорирует сообщение о сомнительном содержимом пакета, нажав на экранную кнопку "Установить в любом случае".

Компания Google причину блокировки программы пока не прокомментировала.