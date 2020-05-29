В Google Chrome станет меньше раздражающих уведомлений
Во время просмотра веб-страниц мешать может не только назойливая реклама. Пользователи Google Chrome часто могут видеть при посещении сайтов сообщение о доступе к тем или иным разрешениям. Часто этой опцией пользуются мошенники. В новой версии браузера поисковый гигант решил эту проблему.
Версия сборки Chrome под номером 84 обладает защитой от навязчивых, нежелательных и обманчивых сообщений от сайтов, рассказывает Fonearena.
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Почему это важно
Часто сайты требуют разрешить отправку сообщений, чтобы пользователь мог получить доступ к контенту. Иногда злоумышленники даже подделывают сообщения перенаправляя пользователей на другие сайты. Кроме того, с помощью таких сообщений мошенники пытаются украсть личные данные.
Что изменится
Теперь Chrome будет автоматически блокировать все нежелательные сообщения. В десктопной версии браузера пользователь только увидит соответствующую иконку в поисковой строке, а на мобильных устройствах – небольшое сообщение в нижней части экрана. При желании сайту все же можно дать разрешение на отправку сообщений.
Новая функция заработает как на десктопной, так и на мобильной версии браузера.
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Большое обновление
К слову, недавно Google выпустила большое обновление для Chrome. Кроме новых возможностей, поисковик исправил более 38 потенциальных проблем связанных с безопасностью, из которых не менее 4 уязвимостей относили к очень опасным. Кроме того эксперты, обнаружившие уязвимости, получили большое финансовое вознаграждение от Google.