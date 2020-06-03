Компании Google был предъявлен групповой иск, в котором поисковик обвинили в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей. Как говорится в заявлении, компания осуществляла отслеживание пользователей при использовании интернета в режиме "инкогнито".

Иск подали во вторник, 2 июня сообщает NBC. Истцы требуют оштрафовать корпорацию Alphabet Inc на 5 миллиардов долларов за тайный сбор данных, включая информацию о том, что люди видят в интернете и на каких сайтах бывают.

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О каком сборе данных идет речь

Уточняется, что компания могла собирать пользовательские данные независимо от версии браузера. Согласно жалобе, поданной в федеральный суд в Сан-Хосе, Калифорния Google собирает данные из Google Analytics, менеджера рекламы Google и других приложений и плагинов независимо от того, нажал пользователь на объявление или нет.

Истцы отмечают, что таким образом Google получала информацию о друзьях пользователей, хобби, любимых продуктах, привычках, покупках и даже о интимных моментах и потенциально неудобных вещах.

Реакция компании

Представитель Google, комментируя ситуацию, отметил, что компания будет защищаться от претензий.

Мы всегда четко заявляем, что каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме инкогнито, веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в интернете. Многие пользователи привыкли считать, что режим инкогнито позволяет уберечь их от пристального слежения спецслужб,

– сказал представитель Google.

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Согласно жалобе, под сбор данных попали миллионы пользователей, которые с 1 июня 2016 года использовали частный режим. Истец требует выплатить по 5 тысяч долларов за каждого пользователя – отсюда и сумма в 5 миллиардов долларов.