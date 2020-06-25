Сохраненные данные о местоположении гаджета, история просмотра роликов на YouTube и журнал поисковых запросов упрощают использование сервисов Google. Однако постоянное ведение такого "личного дела" вызывает нарекания со стороны поборников приватности. Недавно поисковый гигант изменил политику конфиденциальности для новых аккаунтов.

Отныне персональные данные пользователей будут удаляться автоматически, даже если человек, пользующийся сервисами Google, не знает о такой возможности, сообщает 24 канал.

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Как все будет работать

Еще в прошлом году Google анонсировала функцию удаления истории активности учетной записи, но по умолчанию она была отключена. Теперь данные о расположении и история поиска для всех новых пользователей будут автоматически очищены после 18 месяцев, а список просмотренных на YouTube видеороликов — через 36 месяцев.

Данные новых пользователей будут храниться до 18 месяцев

Поскольку мы вводим сохранение по умолчанию для большинства наших продуктов, мы руководствуемся принципом, согласно которому продукты должны сохранять информацию лишь до тех пор, пока она полезна для вас,

— говорится в официальном блоге Google.

Стоит отметить, что настройки пользователей "старых" аккаунтов не изменятся — они будут получать напоминания о возможности ручной настройки функции очистки своей веб-истории. Самостоятельно изменить параметры сохранения личных данных можно через веб-интерфейс аккаунта Google в меню "Данные и персонализация" — "Отслеживание действий".