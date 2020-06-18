Пользователи Android-устройств нередко сталкиваются со скрытыми подписками, которые списывают деньги после окончания пробной версии приложения. Условия оплаты при этом не всегда очевидны для пользователя, но Google планирует сделать эту практику более прозрачной.

Компания уже начала тестирование "правильного" способа распространения демоверсии различных программ, рассказывает 9to5google.

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Что изменится в Google Play

В очередном отчете Google, посвященном релизу бета-версии Android 11, появилась информации об изменениях, которые вскоре коснутся магазина Google Play. В частности, в интерфейсе цифровой площадки появится отдельная кнопка для установки пробной бесплатной версии программы – она разместится рядом со стандартным элементом "Установить".

Новый элемент позволит загружать ознакомительную версию приложения

Для чего это нужно

Идея такой опции в том, чтобы пользователь мог загрузить полностью бесплатную версию программы или игры, в которой изначально не предусмотрена активация платной подписки. Ознакомившись с приложением, можно будет вернуться в магазин и установить уже полноценную версию. Ожидается и появление демонстрационных изданий, предусматривающих полный доступ ко всем функциям в течение ограниченного времени.

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Когда появится обновление

Обновленный интерфейс начнет интегрироваться в магазин Google Play начиная с августа 2020 года. Сейчас возможность публикации по новому стандарту доступна только некоторым разработчикам.