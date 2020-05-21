Google поздравил украинцев с Днем вышиванки ярким дудлом
21 мая в Украине – День вышиванки. Поисковик Google также не забыл об этом и создал яркий дудл с аутентичными мотивами, таким образом поздравляя украинцев с праздником.
День вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая, напоминает 24 канал.
А вот на День матери 10 мая Google создал дудл, в котором можно было нарисовать милое поздравление
Праздник не имеет политической подоплеки, зато имеет огромный культурный вес. Ведь вышивка – это украинская традиция с более чем тысячелетней историей. Об истории вышивки, традициях и моде читайте по этой ссылке.
Вышиванки в регионах Украины / Инфографика 24 канала
К слову, один из самых популярных в Украине мессенджеров Viber запустил специальный стикерпак, чтобы украинцы могли поздравлять друг друга с Днем вышиванки.
Интересное об украинских вышиванках
- Вышиванки на территории Украины, скорее всего, носили еще до VI века, однако, к сожалению, не сохранились их образцы.
- Украинцы верили, что вышиванка является оберегом от всякого зла, и пытались закодировать в орнаменте счастье, судьбу, жизнь и свободу. О чем может рассказать вышиванка – читайте здесь.
А попробуйте-ка расшифровать, что здесь пытался "закодировать" Google
- Первая школа вышивки известна с XI века, основала ее сестра Владимира Мономаха – Анна.
- Наибольшее количество людей в вышиванках зафиксировали в 2011 году в Ровно – на День Независимости на центральную площадь города вышли 6 тысяч 570 человек в вышиванках.
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