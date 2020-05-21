Google поздравил украинцев с Днем вышиванки ярким дудлом

21 мая в Украине – День вышиванки. Поисковик Google также не забыл об этом и создал яркий дудл с аутентичными мотивами, таким образом поздравляя украинцев с праздником.

День вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая, напоминает 24 канал.

А вот на День матери 10 мая Google создал дудл, в котором можно было нарисовать милое поздравление

Праздник не имеет политической подоплеки, зато имеет огромный культурный вес. Ведь вышивка – это украинская традиция с более чем тысячелетней историей. Об истории вышивки, традициях и моде читайте по этой ссылке.



Вышиванки в регионах Украины / Инфографика 24 канала

К слову, один из самых популярных в Украине мессенджеров Viber запустил специальный стикерпак , чтобы украинцы могли поздравлять друг друга с Днем вышиванки.

Интересное об украинских вышиванках

Вышиванки на территории Украины, скорее всего, носили еще до VI века, однако, к сожалению, не сохранились их образцы.

Украинцы верили, что вышиванка является оберегом от всякого зла, и пытались закодировать в орнаменте счастье, судьбу, жизнь и свободу. О чем может рассказать вышиванка – читайте здесь.



А попробуйте-ка расшифровать, что здесь пытался "закодировать" Google

Первая школа вышивки известна с XI века, основала ее сестра Владимира Мономаха – Анна.

Наибольшее количество людей в вышиванках зафиксировали в 2011 году в Ровно – на День Независимости на центральную площадь города вышли 6 тысяч 570 человек в вышиванках.